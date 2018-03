Trasferita in una struttura protetta una donna insieme ai due figli minorenni. Il provvedimento è stato emesso a seguito della formale denuncia presentata al comando di via Dogali dalla donna che ha raccontato agli investigatori il clima di violenze subito per anni da parte del marito.

Umiliazioni e violenze nascoste all'interno delle mura domestiche, ma che quando queste si sono riversate anche sui bambini, hanno spinto l'hanno spinta a rompere il silenzio e a rivolgersi alle forze dell'ordine. Subito si è attivato il tribunale dei minori, mentre il marito è stato denunciato per violenze e maltrattamenti.

«Dobbiamo sostenere e incoraggiare in ogni forma la denuncia delle violenze da parte delle donne - ha commentato il sindaco Orlando -. La violenza domestica è spesso quella meno visibile e quindi più difficilmente perseguibile».