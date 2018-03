I lavoratori impegnati nella realizzazione del passante ferroviario domani incroceranno le braccia per circa due ore in segno di protesta contro i drastici tagli annunciati dalla Sis questa settimana. La manifestazione avrà luogo nel cantiere in viale Francia, dalle ore 7 alle 9, ed è prevista l’adesione di tutti i 261 operai che mercoledì scorso hanno appreso da una lettera inviata ai committenti, Rfi e Italferr, dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo. Nella missiva di preavviso di recesso di contratto, inviata il 12 febbraio alle stazioni appaltanti ma non ai sindacati, si legge infatti che «la società ritiene di non poter adottare misure alternative a porre rimedio alla predetta situazione di eccedenza del personale, rilevando pertanto la necessità oggettiva di procedere a predisporre un piano di riduzione del personale in relazione alle effettive e ridotte esigenze. Tale riduzione interesserà la totalità delle unità lavorative impegnate nei lavoratori», conclude la lettera.

Un fulmine a ciel sereno per le maestranze e per i sindacati che hanno immediatamente alzato le barricate. Secca anche la reazione dei committenti: Rfi ha subito bollato in una nota pubblicata sul proprio sito come «ingiustificata la richiesta di interruzione del contratto avanzata da Sis, contraente generale dell’opera, che impedirebbe di portare a termine i lavori secondo le condizioni economiche stabilite». Rfi ricorda di aver ha già diffidato l'azienda dal chiudere il cantiere intimando di completare i lavori, in modo da poter ripristinare il collegamento ferroviario dal centro città verso le aree urbane ad Ovest di Palermo e verso l’aeroporto internazionale Falcone e Borsellino di Punta Raisi. E ora è pronta a «intraprendere le azioni più opportune per tutelare, anche in sede legale, l’interesse pubblico al completamento dell’opera ed evitare ulteriori disagi ai cittadini e ai lavoratori coinvolti nella realizzazione».

Non è la prima volta, in effetti, che la Sis blocca i lavori: circa un anno e mezzo fa, aveva fermato le macchine chiedendo una somma vicina ai 100 milioni di euro per portare a compimento l'opera, completa già per i quattro quinti del percorso. In quella occasione, Rfi aveva risposto con un secco 'no’, imponendo di andare avanti. Oggi, però, le condizioni sembrano essere mutate e l’azienda intenzionata a disimpegnarsi, a scapito dei lavoratori, come ribadiscono i sindacati. «L’azienda probabilmente farà riferimento al superamento del quinto dei lavori appaltati - spiega Paolo D'Anca, segretario Filca Cisl Palermo - una norma contrattuale che svincolerebbe l’azienda da qualsiasi vincolo non concordato. Temiamo che l’azienda stia agendo così per spingere sul contenzioso storico da 100 milioni di euro che ancora non si è risolto. Non vorremmo che si usassero i lavoratori come scudo tra Rfi e impresa - conclude - I sindacati invitano tutte le istituzioni a far luce su questa vicenda».