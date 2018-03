La Taverna Azzurra resterà chiusa per dieci giorni. Questa la decisione del questore Renato Cortese dopo i controlli nello storico locale della Vucciria, posto sotto sequestro. «Durante innumerevoli controlli effettuati nel nostro locale dalle forze dall'ordine, sono stati visionati i documenti di centinaia dei nostri avventori, scoprendo che rispecchiano la società civile di Palermo - scrive uno dei proprietari sui social, Pietro Sutera -. In mezzo a migliaia di professionisti, studenti, cu ochi, manager, disoccupati, m agistrati, fattorini, ecc, ci sono anche alcuni "soggetti con vicissitudini giudiziarie"».

«Per questo motivo - continua il post - è stato emesso un decreto di sequestro nei confronti della nostra attività. Increduli, ma certi di una gestione oculata, educata, rispettosa e trasparente, la Taverna Azzurra, la Beer per solidarietà e tutto il suo staff (sbalordito ma sempre sorridente e con il morale alto) va in ferie per 10 giorni. Ci vediamo lunedì 19 marzo».

Solo alcuni giorni fa, la Taverna aveva festeggiato un traguardo importante, 120 anni dall'apertura. Un appuntamento che aveva richiamato non pochi palermitani e turisti. Intanto, il post condiviso da Sutera in appena mezzora ha raccolto oltre cento like e commenti da parte di utenti che conoscono il noto locale del quartiere storico. «Ma cosa c'entra la vostra azienda col passato di alcuni clienti?», si domanda per esempio un commentatore. «Quando riaprirete saremo più di prima - scrive anche un frequentatore del locale -. Comunque secondo lo stesso principio potrebbero porre sotto sequestro anche il parlamento italiano. Sai quanta gente che ha precedenti trovano?».

In molti, intanto, sui social iniziano a parlare di accanimento nei confronti del noto pub. negli ultimi mesi i controlli da parte delle forze dell'ordine erano stati numerosi, già con richieste di documenti ai singoli avventori.