Condannato a due anni e mezzo di reclusione. Questa la decisione del gup per Giovanni Sala, palermitano accusato di estorsione e maltrattamenti nei confronti del nonno di 79 anni.

La vicenda si colloca a cavallo fra il 2015 e il 2016. L'uomo, con un passato alle spalle di tossicodipendenza, secondo la ricostruzione dell'accusa avrebbe chiesto più volte i soldi ai parenti per potere acquistare la droga.

Ed è al rifiuto del nonno, che in altre occasioni gli aveva invece affidato il proprio bancomat, che il nipote sarebbe scattato, reagendo al diniego dell'anziano in maniera violenta, addirittura aggredendolo. Una reazione che lo ha portato dritto in galera.