E’ stato certificato dalla scuola italiana di nordic walking, che ha lo scopo di promuovere, sviluppare e salvaguardare la disciplina della camminata nordica nel territorio italiano. Quello di Pollina è un percorso completamente immerso nella natura boschiva con la notevole possibilità di ammirare panorami che si affacciano sulla costa settentrionale sicula e a Sud sulle Madonie.

In particolare sono tre i tragitti individuati che si potranno percorrere singolarmente o uniti per un sentiero totale di dieci chilometri. Il primo percorso, il più semplice, è l’anello di Serradaino lungo quattro chilometri, nel più conosciuto bosco misto di conifere e latifoglie del territorio pollinese. Il secondo collega quest’ultimo alla SP 25, in uno dei punti panoramici più amati del luogo, un piccolo pizzo su cui è posta l’opera contemporanea di Gabriele Picco, nota come “la Cinquecento”. Infine il terzo percorso è quello di Rocca Pinnuta, un tracciato facile che si affaccia sul mare ed arriva fino alla stazione di Castelbuono.

«Il più impegnativo è il tratto che raggiunge l’anello di Serradaino, poi diventa più semplice – assicura l’assessore Giovanni Nicolosi, che ha seguito gli ospiti della scuola di nordic walking per la certificazione del percorso - Per questa ragione la possibilità di percorrerlo è aperta a tutti: appassionati, turisti e non solo». Il nordic walking è una disciplina di camminata molto particolare: con l’aiuto di bastoncini si riesce e mettere in moto fino al 90 percento dei muscoli, addirittura più del nuoto. Anche le braccia infatti svolgono un lavoro passivo, rispetto al trekking. Non a caso è consigliata da numerosi medici in Italia e all’estero a chi ha problemi di respirazione o di circolazione, e anche per pazienti con sclerosi multipla.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Pollina che ha voluto far diventare il proprio il primo percorso nel Sud Italia è quello di metterlo a disposizione di tutti. Per questo saranno presto disponibili le mappe per orientarsi e conoscere il sentiero, l’imprescindibile segnaletica per addentrarsi nel bosco e infine delle brochure per la promozione dell’intera rete sentieristica di 60 chilometri che comprende anche località naturali-culturali come Celsito, ricco di ulivi secolari. Non sono esclusi pertanto anche gli appassionati di trail o mountain bike che potranno correre o pedalare liberamente anche nei sentieri di Pollina.