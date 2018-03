Spiacevole sorpresa per degli operai dell'Amat stamattina in corso Tukory. Il loro furgone, infatti, è stato rubato in pieno giorno mentre era parcheggiato.

Il mezzo di proprietà dell'ex municipalizzata che si occupa dei trasporti a Palermo custodiva dei cartelli della segnaletica stradale. I ladri hanno forzato la serratura e lo hanno portato via. Sul furto indagano i carabinieri che stanno cercando di visionare le telecamere in zona.