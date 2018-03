Continua la pioggia di controlli che da settimane ha investito lo Zen, soprattutto dopo l'aggressione subita dalla troupe di Striscia la notizia e dall'inviato Vittorio Brumotti, in giro per il quartiere per realizzare un'inchiesta sul traffico di droga. L'ultimo controllo, in ordine di tempo, risale a ieri pomeriggio: i militari hanno prima adocchiato due giovani di circa vent'anni che si aggiravano a piedi per via Senocrate da Agrigento con fare guardingo.

Dopo pochi minuti, è partito il classico via vai di potenziali giovani acquirenti. I due ragazzi, identificati in un secondo momento come Dhaou Ben e Alessio Arnone, hanno intascato i soldi della droga e poi si sono allontanati di alcuni metri per andare a recuperare la sostanza da dare al cliente di turno.

Fermati in flagranza di reato, i due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione personale e locale ha permesso di rinvenire e sequestrare in totale 23 grammi di hashish già divisi in undici dosi, una bustina di marijuana e 45 euro, cioè quanto appena incassato dall’attività illecita. Dopo aver affrontato il rito per direttissima, è stato predisposto per entrambi l'obbligo di firma.