Il girone d’andata del Telimar termina con una classifica deludente che dice che la squadra è quartultima a quota 11 punti. Il sette dell’Addaura oggi ha ospitato la Roma Nuoto nel recupero della decima giornata di serie A2 (girone sud), venendo sconfitta con il risultato di 7-11, in una gara equilibrata per tre parziali, con il secondo quarto che ha però fatto la differenza grazie alle quattro reti di scarto che hanno premiato i capitolini.

La sfida si apre con la rete ospite con Camilleri che trasforma un rigore e Africano che, poco dopo, sigla lo 0-2 su uomo in più. I siciliani provano a reagire e accorciano con il rigore segnato da Fabiano, ma i giallorossi fanno 1-3 con Calcaterra. Prima della sirena, però, arrivano le reti di Giliberti da posizione defilata e di Lo Cascio che consentono ai palermitani di impattare sul 3-3. Nella seconda frazione, gli errori dei padroni di casa spianano la strada agli ospiti che si portano avanti con una doppietta di Narciso e le reti di De Robertis, in controfuga, e Camilleri. Si arriva così a metà gara sul 3-7.

Al rientro in acqua, si torna a giocare in equilibrio, ma i romani allungano con la palomba di Narciso che beffa Sansone trovando il +4 per i suoi. I siciliani reagiscono con Galioto che firma la rete del 4-8 sulla terza sirena. Nell’ultimo quarto, la gara resta equilibrata, Roma allunga con Moroni e il Telimar risponde con Galioto. I capitolini vanno ancoa a segno con De Robertis e il batti e ribatti continua con la rete di Lisica. Nel finale, i gol di Camilleri da una parte e Giliberti dall’altra fissano il punteggio sul definitivo 7-11.

Al termine del match, il presidente del Telimar, Marcello Giliberti, commenta con un po’ di amarezza la prova dei suoi: «Prestazione scadente, sconfitta meritata. Complimenti alla Roma Nuoto, squadra quadrata e pragmatica. Dobbiamo ritrovare il bandolo della matassa, partendo per Pescara convinti di poter portare a casa un risultato positivo».

Telimar-Roma Nuoto 7-11

Parziali: 3-3, 0-4, 1-1, 3-3

Telimar: Sansone, Lisica 1, Galioto 2, Di Patti, Di Maio, Geloso C, Giliberti 2, De Caro, Lo Cascio 1, Puglisi, Fabiano 1 (1 rig.), Lo Dico, Geloso D. All. Piccione.

Roma Nuoto: De Michelis, De Santis, Faraglia, Moroni 1, De Robertis 2, Navarra, Camilleri 3 (1 rig.), Innocenzi, Lapenna, Calcaterra 1, Africano 1, Narciso 3, Pinci. All. Gatto.

Arbitri: Barletta e Pascucci.

Note: Nessun uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Telimar Nuoto 4/8 + un rigore; Roma Nuoto 5/7 + un rigore. Spettatori 100 circa.