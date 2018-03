È morto dentro un cementificio abbandonato, ex Sicomed, in via Fondo Gallo, nel rione Bonagia. La vittima si chiama Alessandro Damasco, di 36 anni, che sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica. Proprio per questo motivo non si esclude che l'uomo si trovasse all'interno della struttura per rubare cavi di rame.

La vittima è stata trasportata dai familiari all'ospedale Cervello. Qui i medici hanno tentato di tutto per rianimare Damasco ma senza successo. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della polizia.