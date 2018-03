Francesco Riela è il nuovo commissario ad acta della Città metropolitana di Palermo. La nomina arriva dall'assessorato regionale per le Autonomie locali e della Funzione pubblica, in cui lo stesso Riela è funzionario all'interno del Coordinamento attività di vigilanza e controllo sulle autonomie locali - ufficio ispettivo.

Il nuovo commissario, già incaricato lo scorso febbraio per portare avanti per 30 giorni il Comune di Monreale in pieno dissesto finanziario, riempie il vuoto lasciato da Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e per poco tempo anche sindaco metropolitano, andato via per un possibile conflitto di interessi creato dal doppio incarico di numero uno di palazzo Comitini e allo stesso tempo controllore della Rap, l'azienda partecipata del Comune del capoluogo che si occupa della gestione dei rifiuti e della discarica di Bellolampo.

Era stato lo stesso Orlando a tirarsi indietro, chiedendo la nomina di un commissario che potesse a sua volta nominare un legale e andare in giudizio contro un ricorso presentato dalla stessa Rap.