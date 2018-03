Dopo sei anni di assenza ritorna nel capoluogo siciliano il campionato regionale di subbuteo, il calcio da tavolo a punta di dita. Un gioco che appassiona e che resiste alle mode, tanto da prevedere nella data palermitana 80 giocatori, 18 campi, 200 partite. L'appuntamento è per domenica 11 marzo, a partire dalle ore 9 e fino alle 18 al Pala Don Bosco. Qui si svolgerà il Torneo ArtiSicana, la terza tappa del Gp Sicilia, organizzato dal Club Subbuteo Palermo che conta una quarantina di iscritti di età compresa tra i dieci e i cinquanta anni.

«Sono orgoglioso di aver riportato il grande subbuteo in città - ha sottolineato il presidente del Club Palermo, Guido Capobianco -. Siamo rientrati nel circuito nazionale dopo anni di assenza e lo faremo in una competizione regionale in cui parteciperanno giocatori di caratura internazionale». Per la categoria donne ci saranno infatti Giuditta Lo Cascio e Eleonora Buttitta che hanno già vinto il campionato mondiale a Parigi, così come Claudio La Torre per gli under 15. I club siciliani che prenderanno parte alla competizione saranno sei: Palermo, Catania, Messina, Barcellona, Bagheria e Siracusa. L'ingresso al torneo è gratuito.