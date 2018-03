Ad essere selezionati sono stati 62 tra i 631 progetti presentati. Manifesta 12 Palermo annuncia la lista dei progetti collaterali che sono stati selezionati, la Biennale nomade europea che nasce nei primi anni ’90 prevede che parallelamente al programma principale che invaderà tutta Palermo dal 16 giugno al 4 novembre con decine di artisti nazionali e internazionali, vi sarà anche uno specifico programma di eventi collaterali realizzati in stretta collaborazione con artisti locali, musei, istituzioni e professionisti del settore culturale.

I promotori dei progetti selezionati sono così distribuiti geograficamente: il 50 % proviene da Palermo, l’8% dalla Sicilia, il 21 % dall’Italia, il 18% dall’Europa e il 3% da altri paesi. Il Bando per gli Eventi Collaterali di Manifesta 12 – attivo dallo scorso novembre allo scorso gennaio - consisteva nell’invito rivolto ad artisti, organizzazioni e operatori culturali a presentare un progetto per il programma parallelo alla biennale, da realizzare durante il periodo della biennale stessa così da beneficiare della risonanza internazionale di Manifesta. Gli Eventi Collaterali non fanno parte del programma principale della biennale, ma sono estensivamente associati a essa e vengono promossi attraverso i canali ufficiali digitali e analogici della biennale: il sito, la guida, i social network, l’app ufficiale di Manifesta 12 e una mappa speciale per gli eventi collaterali.

I criteri di selezione che sono stati applicati sono i seguenti: Realizzazione del progetto nella città di Palermo; realizzazione del progetto nello stesso periodo della biennale Manifesta 12 (16 giugno 2018 – 4 novembre 2018); qualità del progetto in linea con gli standard di Manifesta; interdisciplinarietà culturale del progetto; chiarezza delle risorse finanziarie necessarie alla sua concreta realizzazione e la sua fattibilità. Per essere stato selezionato per il programma di eventi collaterali, il progetto non doveva necessariamente essere legato al tema principale della biennale.

ECCO L'ELENCO DEGLI EVENTI COLLATERALI APPROVATI:

 ABADIR Accademia di Design e Arti Visive, MIGRA-N- TI. Esperimenti pratici e simbolici nel design

 Accademia di Belle Arti di Palermo e Gabriella Ciancimino, In Liberty we Trust

 Art & Globalization Platform, Art & Connectography. Remapping the Global World through Art

 Arte Migrante Palermo, Arte Migrante

 Associazione Culturale FPAC e Gelitin, The Fountain

 Associazione Culturale Glenn Gould, Ypsigrock 2018

 Associazione Culturale ONIBI, Oltre Oreto

 Associazione per il patrimonio e la promozione dell’opera di Ignazio Moncada, La stanza dell’ irrequieto – Attraverso Palermo seguendo Ignazio Moncada

 Azoto Projects & Communication, Drift

 BJCEM, A natural Oasis

 Bridge Art in collaboration with Dimora Oz and Casa Sponge, Border Crossing

 Claudy Jongstra, Woven Skin – Shelter of Colour

 Dimora OZ, KAOZ

 Droog Design, Serious Seduction – Sustainable Luxury for a New World

 Edel Assanti London, Giochi Senza Frontiere

 fanfare, fanfare inc. Tools

 Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Lara Favaretto: Indagare il sottosuolo. Atlante delle Storie omesse

 Fondazione VOLUME, 2017

 Galleria Francesco Pantaleone, Per Barclay Cavallerizza Palazzo Mazzarino

 Galleria Lorcan O’Neill, Richard Long – Palermo

 Galleria X3, Tabula rasa

 Incompiuto Siciliano, Incompiuto, Io stile.

 Institut Français, Goethe-Institut, Le Jardin Botanique de Palerme comme métaphore (Der Botanische Garten Palermo als Metapher – L’Orto Botanico di Palermo come metafora)

 Institut français Italia, Soundwalk Collective, Ulysses Syndrome

 Interferenze new arts festival, Liminaria 2018

 Istituto di Alta Cultura Fondazione Orestiadi Festival delle Orestiadi, #

Contemporaneamente. La lunga notte del contemporaneo

 Istituto Svizzero, Martin Kippenberger: Syros Moma

 John Norton, CYCLONE SOUND SYSTEM

 Lorenzo Bruni, Paesaggi mentali – Traiettorie naturlai

 Luca Trevisani e Olaf Nicolai, Raymond

 Mare Memoria Viva, Atti locutori. O azioni che vanno in corrispondenza all’emissione di certi suoni acquatici

 Margherita Bianca, Piante di Città

 Marginal Studio, Spaces for Counter – Colonial Aesthetics

 Master in Photography, Palermo | Grand Tour en Italie

 MDCA Foundation, Poetry of the Flow

 Minimum, Mo[t]us operandi

 Moltivolti, Altrove Tour

 Multimedia Art Museum Moscow, AES+F. Mare Mediterraneum

 Museo Civico di Castelbuono e Kunst Merano Arte, From North to South (titolo provvisorio)

 Museo Civico di Castelbuono, Olaf Nicolai e Raymond – Controfigura

 Museo Salinas, Evgeny Antufiev: When art became pat of landscape. Chapter 1

 N38E13, Politics of Dissonance

 Niccolò De Napoli e Michele Tiberio, MISCONCEPTION: a way to (mis)understand reality

 Nina Doevendans, Transcendence

 Orto Capovolto scs, Coltiviamo la città

 Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini, La città negata (blind walk)

 PUSH, FORWARD MASTERCLASS

 PUSH + BR1, – visual artist, MICRO||COSMI

 RADICETERNA, RADICETERNA – Biblioteca Arte e Ambiente

 Rizzuto Gallery, Francesco De Grandi: Come Creature

 Royal College of Art, Islands of Exile – The Case of Leros

 Sicilia Queer Filmfest, Catherine Opie. Human Landscape | The modernist

 Sicilia Queer Filmfest, laisse moi te voir, laisse moi te toucher

 Tasca d’Almerita Cogito, Un aperitivo per la mente

 Terradamare Cooperativa Turistica, Il tempo di Ballarò.

 The classroom, I frutti puri impazziscono – the classroom #6 PALERMO

 The Great Learning Orchestra, Confiscated Properties: Architecture, Ideology, and

Performance (Beni Confiscati: Architettura, Ideologia e Performance)

 Triad, ENOUGH ABOUT YOU

 Verein Düsseldorf Palermo e. V, Sieverding Palermo

 Video Sound Art, Taipe. Well said, old mole

 Warka Water NGO, Warka Water Every drops count

 XRIVISTA, X=Danisinni