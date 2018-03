Si chiude con la vittoria numero 18 la regular season della Eagles Basket Palermo che vince anche sul parquet del Cus Catania con il punteggio di 86-114. La squadra di coach Priulla chiude questa prima parte di stagione al secondo posto in classifica dietro l’Alfa Catania e adesso potrà concentrarsi esclusivamente sui play off.

Il match si decide praticamente in avvio di gara, con la squadra biancorossa che trova addirittura 38 punti nel primo quarto, grazie anche a un Vranjkovic che risulta incontenibile per i padroni di casa. Gli etnei provano una piccola reazione, ma ad aumentare lo score ci pensano anche Tagliareni e Dragna dalla media e dalla lunga distanza. Nel secondo periodo le cose cambiano, il Cus comincia a macinare gioco e si aggiudica il parziale, arrivando a metà gara sul 47-62.

Dopo l’intervallo lungo, l’Eagles torna a martellare pur senza Levron e Listwon. Ci pensa Giardina a trovare punti pesanti per la formazione palermitana, mentre i padroni di casa vanno a segno con Mazzoleni, Alescio e Ranalli. Anche il finale ricalca l’andamento della gara, con il Cus che si aggiudica l’ultimo parziale (22-17) e chiude all’ultimo posto in classifica. I biancorossi invece possono già proiettarsi ai play off: domenica prossima alle ore 18 Gara1 dei quarti di finale contro San Filippo del Mela.

Finale senza grandi stravolgimenti, con un Cus Catania che può guardare ai playout con fiducia, rivitalizzata da giovani di qualità e da un Murphy che può diventare fattore.

Per la Eagles, settimana di attesa e preparazione in vista dei playoff. Domenica prossima (ore 18, PalaDallaChiesa di Bagheria) Gara1 dei quarti di finale contro San Filippo del Mela.

Cus Catania-Eagles Basket Palermo 86-114

Parziali: 15-38, 32-24, 17-35, 22-17

Cus Catania: Lo Faro 12, Arcidiacono, Vasta 8, Cuccia 7, Alescio 13, Persano 8, Chisari 10, Corselli, Murphy 13, Mazzoleni 13, Fichera 2. All. Russo

Eagles: Ranalli 10, Levron ne, Rappa 8, Giardina 16, Listwon ne, Bruno 8, Vranjkovič 25, Tagliareni 29, Palmisano, Dragna 18. All. Priulla

Arbitri: Giunta e Fustagni