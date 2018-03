Borse griffate Louis Vuitton, Gucci ed Hermes, monete antiche di grande valore e un Bimby. Questa è solo parte della merce che la polizia ha ritrovato in casa del 32enne Giuseppe Cutino, pregiudicato del quartiere Zisa, denunciato per il reato di ricettazione. Si tratta di oggetti che, in buona parte, sembrano provenire dall'abitazione della madre del giovane, che ne avrebbe saccheggiato l'appartamento per rivendere tutto e potersi comprare la droga.

A presentare denuncia, nei giorni scorsi, erano stati proprio i suoi familiari, che lo avevano indicato agli agenti come un soggetto dedito ad assumere abitualmente sostanze stupefacenti, motivo per il quale stava prosciugando il patrimonio di famiglia sottraendo preziosi e oggetti di valore alla madre, in particolare, da rivendere ai ricettatori.

Una complessa indagine info-investigativa ha condotto al domicilio di Cutino, dove è stata trovata la merce, parte della quale denunciata dalla famiglia e a questa riconsegnata alla fine degli accertamenti di rito. Adesso sono in corso ulteriori indagini per accertare la provenienza e la natura di altra merce rinvenuta nell’abitazione del 32enne.