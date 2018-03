Sorpresi mentre stavano saccheggiando un ristorante. Adesso per tre giovani, il 30enne V.S., il 25enne F.S. e il 19enne M.D.C., è scattato l'arresto. L'accusa è di tentato furto aggravato in concorso. Il fatto è avvenuto la notte scorsa a Brancaccio.

Tutto è scattato dopo la segnalazione che denunciava all'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico la presenza di un gruppo sospetto di uomini in via Ferruzza. È qui che gli agenti hanno notato in lontananza quattro persone che fuggivano via da un’attività di ristorazione, facendo, poi, perdere le proprie tracce tra i vicoli della zona.

Nel frattempo, altri poliziotti hanno effettuato un sopralluogo all’interno dei locali della struttura, entrando da un varco che i malviventi avevano realizzato su una grata in ferro, tagliandola. In questo modo sono riusciti a scovare tre componendi della banda, che si erano nascosti dentro il vano delle cucine al piano terra.

Nei pressi della grata in ferro da cui i malviventi si erano introdotti nella struttura, intanto, era rimasta accatastata diversa merce: cassetti in acciaio, un televisore, un frigorifero e altro, tutto pronto per essere portato via. Rimasti sul luogo, a testimoniare quanto avvenuto prima dell'arrivo degli agenti, anche un piccone e uno scalpello rudimentale presumibilmente utilizzati dai ladri per scardinare la porta e forzare la grata in ferro.