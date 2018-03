Quelle di oggi a Palermo resteranno nella storia come le elezioni dei disguidi. Alla fine, a farla da padrone è stato l'astensionismo, ma con percentuali piuttosto distanti dall'ecatombe che si prevedeva alla vigilia del voto. I dati dalla provincia di Palermo sono in linea con quello regionale e non sono poi così male. Ma più che lo spettro del non voto a pesare è quello dei tanti ritardi ed errori causati soprattutto dalla nuova legge elettorale. L'eco delle polemiche promette di non spegnersi anche a risultati acquisiti, con molti degli esponenti politici, Pietro Grasso in testa, che si sono già detti pronti a battagliare a colpi di ricorsi dopo il disguido delle schede consegnate nei collegi di Palermo1 e Palermo2, che hanno reso necessaria una nuova stampa di circa duecentomila tagliandi elettorali, con seggi che hanno potuto dare il via alle operazioni di voto solo con vistoso ritardo, che in alcuni casi ha toccato anche le due ore.

E i ritardi per le nuove schede hanno alimentato le code per potere votare, che si sarebbero rivelate presto estenuanti vista la macchinosità della nuova formula che prevede il controllo del bollo anticontraffazione. Disagi pure per i disabili che alla scuola Federico II in via Pier Delle Vigne, per esempio, si sono trovati a fare i conti con l'ascensore del plesso fuori uso. Cosa che li ha costretti a un'ulteriore attesa che si è protratta così tanto che alcuni di loro si sono rivolti alle forze dell'ordine e alla fine sono stati accompagnati in altri due plessi per consentire il voto. Meno fortunato, nello stesso istituto, un anziano che, sprovvisto del certificato di invalidità, è stato portato a spalla al primo piano.

«Siamo rammaricati per i disagi agli elettori, ma registro che questa nuova legge ha provocato fenomeni anche più gravi in altre parti d'Italia», è il laconico commento del sindaco Leoluca Orlando. Il primo cittadino seguirà con particolare tribolazione le sorti del collegio Palermo1 ai plurinominali, dove il suo pupillo, Fabio Giambrone, se la dovrà vedere con pezzi grossi del calibro di Adriano Varrica per il M5s, Erasmo Palazzotto per Leu, i forzisti Francesco Scoma e Adelaide Mazzarino e infine il referente per la Sicilia occidentale della Lega, Alessandro Pagano.

A proposito dei plurinominali, sarà anche interessante capire la scelta finale di Maria Elena Boschi, inserita nella circoscrizione che comprende anche Monreale e Bagheria, la stessa di Carmelo Miceli, segretario provinciale dei Dem. Al Senato è da tenere d'occhio Pietro Grasso, che tanto ha puntato su Palermo per il suo Liberi e uguali, mentre chi ha giocato carte potenzialmente vincenti in tutti gli uninominali è il Movimento 5 Stelle, che con Aldo Penna e il dirigente medico del Civico Giorgio Trizzino tenta un exploit che non sarebbe del tutto inaspettato.