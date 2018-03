Per la Camera dei deputati e per il Senato quello di Palermo-Resuttana-San Lorenzo sarà uno dei collegi più combattuti. Tra gli uninominali sicuramente uno dei più interessanti per le sfide. Da un lato torna in campo Aldo Penna uno degli esterni del M5s, scrittore ed ex militante dei radicali e dei socialisti. Alle scorse elezioni comunali era stato designato assessore all'Ambiente nella squadra di Ugo Forello, attuale capogruppo al Consiglio comunale per i pentastellati. Erasmo Palazzotto (Leu) è a caccia della riconferma alla Camera dei deputati dove era approdato con Sel per la prima volta nel 2013. Leopoldo Pianpiano, ex consigliere comunale del Pdl, poi passato a Sicilia Futura e candidato di coalizione del centrosinistra, gravita nell'area del deputato regionale Edy Tamajo e dell'ex ministro Totò Cardinale.

Ultimo ma non meno importante sul ring troviamo uno dei big di Forza Italia Francesco Cascio, che ha militato per un periodo nell'Ncd di Alfano. Ex presidente dell'Ars, Cascio è stato lontano per diverso tempo dalla vita politica dopo che era stato coinvolto in alcune vicende giudiziarie. A novembre dell'anno scorso è stato assolto in appello dall'accusa di corruzione. Sempre nel collegio Palermo Resuttana troviamo Rosaria Claudia Sirchia per Casapound, Maruzza Battaglia di Potere al popolo e Anna Maria Lucido de Il popolo della famiglia.

Al Senato la sfida è tra le più accese: da una parte c'è il leader di Leu Pietro Grasso, dall'altra Giulio Tantillo, uno degli uomini di punta di Forza Italia,

e per il centrosinistra Teresa Piccione, vicina all'ex segretario regionale Pd Giuseppe Lupo.

Tra i plurinominali alla Camera da segnalare la corsa di Fabio Giambrone, braccio destro di Leoluca Orlando, Mila Spicola, architetta, insegnante e scrittrice, ex vicesegretaria regionale del Pd, Carlo Di Pisa, consigliere comunale a Palermo con alle spalle un ottimo risultato alle amministrative di giugno, Valeria Grasso, imprenditrice e testimone di giustizia, già candidata col Megafono alle Regionali. Per Insieme chiude il cerchio l'ex pentastellata Claudia Mannino, che ha lasciato il movimento di Grillo dopo lo scandalo firme false a Palermo.