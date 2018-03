Incidente mortale nella notte. Mattia Gennaro, 21 anni, ha perso la vita tra Corso Calatafimi e via Pollaci a Palermo.

Il giovane era a bordo di uno scooter Sh che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Toyota Yaris. Sul posto per rilievi e indagini sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale.