Al primo rilevamento l'affluenza nella provincia di Palermo si attesta su un netto 14 per cento. Un dato più o meno in linea con quello delle altre province siciliane. E di conseguenza anche con il dato regionale. Anche il capoluogo si è fatto valere con un discreto 15 per cento, nonostante i disguidi che hanno rallentato anche di un paio d'ore l'apertura di alcuni seggi a causa di una stampa sbagliata delle schede elettorali.

Alle urne tutti i big della politica palermitana, su tutti il presidente Sergio Mattarella, che si è presentato di buon mattino nel suo seggio della scuola Piazzi.

In provincia sorprende il risultato di Altavilla Milicia, dove alle 12 si è presentato alle urne il 21,27 per cento degli aventi diritto, staccando di almeno 5 punti percentuali tutti gli altri Comuni. Fanalini di coda i piccoli centri di Roccamena: 5,23 per cento, Sclafani Bagni: 6,23 per cento e Roccapalumba: 6,44 per cento.