Aveva ricevuto persino diverse recensioni entusiaste su diversi portali turistici. Ma il b&b Oasi Club, conosciuto bel oltre i confini di Misilmeri, era completamente abusivo. Con una superficie complessiva di 750 metri quadri. Almeno secondo il Corpo Forestale della Regione Siciliana del Distaccamento di Piana degli Albanesi, che lo ha sequestrato. Ai forestali erano arrivate diverse segnalazioni su abusi edilizi e sull'attività che sarebbe stata svolta senza autorizzazioni.

Dopo i controlli sono stati denunciati il proprietario M.A. di 28 anni e il committente dei lavori M.L. di 60 anni, rispettivamente padre e figlio, accusati di esercizio di attività alberghiera senza licenza del questore e omessa comunicazione delle persone alloggiate. Padre e figlio sono stati denunciati anche per abuso edilizio per avere costruito senza autorizzazione 650 metri quadrati di fabbricato funzionale alla struttura alberghiera e per aver realizzato una piscina in cemento armato delle dimensioni di 460 metri quadrati più solarium, bagni e docce.