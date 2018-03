La sfida tra Parma e Palermo, che era originariamente in programma questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio Tardini, è stata rinviata a data da destinarsi dall’arbitro Livio Marinelli di Tivoli per la nevicata che ha colpito nelle ultime ore la città emiliana, imbancando anche l’impianto. La notizia era nell’aria già da questa mattina, ma è diventata ufficiale soltanto pochi minuti prima delle 13. Questo il comunicato diramato dal club ducale attraverso il proprio sito ufficiale: «Il Parma Calcio 1913 comunica che, tenuto conto delle avverse condizioni atmosferiche, la gara Parma-Palermo inizialmente in programma oggi, sabato 3 marzo 2018 alle ore 15:00, è stata rinviata a data da destinarsi». La decisione è stata presa dopo il consueto sopralluogo, tenendo anche conto delle condizioni degli spalti. Stessa sorte anche per altre due sfide: Brescia-Virtus Entella e Pro Vercelli-Perugia.

Intanto il tecnico rosanero, Bruno Tedino, si mostra rammaricato per questo rinvio. «Siamo chiaramente dispiaciuti – si legge sul sito ufficiale del club di viale del Fante – di non giocare oggi contro il Parma, una gara che avevamo preparato molto bene però obiettivamente le condizioni climatiche sono veramente proibitive». In ogni caso, l’allenatore trevigiano si rende conto che quella di oggi non sarebbe stata una partita di calcio e chiede ai suoi ragazzi di proiettarsi già alla prossima sfida, il big match contro il Frosinone: «Credo sia giusto giocare una partita a calcio e non a calci. In questo momento dobbiamo spostare l'attenzione sulla gara di sabato prossimo col Frosinone, un match molto importante che prepareremo al massimo come sempre».