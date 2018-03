A nulla è servito il tentativo di fuga, dopo essere stato colto sul fatto mercoledì scorso dagli agenti della polizia municipale mentre tentava di rubare uno scooter posteggiato davanti al supermercato Lidl in via Roma. Per il 32enne G.T. scattano adesso un anno di arresti domiciliari. Preso, insieme a lui, anche il complice minorenne, finito invece al centro di giustizia minorile di via Malaspina e affidato a una comunità in attesa di giudizio.

Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico, a bordo di un'auto civetta in servizio di controllo del territorio, hanno notato i movimenti sospetti dei due che, fallito il primo tentativo di mettere in moto il mezzo, lo spingevano per fuggire via. Ma proprio comportandosi così hanno attirato l'attenzione degli agenti, che si sono mossi all'inseguimento, arrestandoli.