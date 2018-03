«Siamo molto soddisfatti». Non riesce a contenere la propria contentezza l'avvocato Roberto Mangano alla notizia giunta oggi dello stralcio della posizione del sindaco Leoluca Orlando in merito alla vicenda in cui perse la vita l'88enne Ornella Paltrinieri il 27 novemmbre 2015. «La nostra tesi è passata: il sindaco, in quanto organo politico, non aveva un diretto coinvolgimento, ci sono altri organi e uffici amministrativi delegati proprio a questa funzione - spiega il legale -. Alla luce dello stralcio, quindi, la vicenda per lui è destinata a concludersi, in funzione di una richiesta di archiviazione».

Il primo cittadino, in qualità di responsabile della protezione civile comunale, era stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. L'anziana donna aveva perso la vita nella propria casa di via Calpurnio, a Mondello, mentre dormiva: una parte del costone roccioso di Monte Gallo era crollato, sfondandole una parete dell'abitazione e travolgendola.

«Il testo unico enti locali, infatti - dice Mangano - riconosce all'organo di vertice dell'amministrazione comunale poteri di indirizzo politico, demandando ai competenti uffici tecnici, a tal fine delegati, specifici poteri di gestione amministrativa, spesa ed intervento». Insomma, il responsabile, per la difesa del sindaco, era da ricercare altrove. Secondo gli esperti, tra l'altro, la parete rocciosa di Monte Gallo era già da dieci anni classificata «a pericolosità P4 molto elevata» e di conseguenza anche le villette edificate lì sotto con regolare licenza erano a «rischio molto elevato».

Già nel 2004 infatti c’era in ballo il progetto di intervenire e consolidare il costone in questione, pericolante e a rischio crollo. Interventi effettivamente realizzati, ma soltanto undici anni dopo e solo dopo due settimane dalla tragedia, come confermato a MeridioNews anche da Francesco Mereu, responsabile dell'unità organizzativa della protezione civile, anche lui coinvolto nell'indagine sulla morte dell'88enne insieme a Mario Li Castri, all’epoca dirigente dell’ufficio Riqualificazione urbana del Comune.