Le guide turistiche hanno deciso di stringere un‘intesa con il Comune di Palermo e le sue partecipate per diventare sentinelle della bellezza nell’anno di Palermo Capitale della Cultura e di Manifesta12. L’intesa è nata a seguito delle proposte presentate dalle associazioni di guide turistiche Federagit Confesercenti Sicilia, GTA Palermo, AGT Palermo che già da anni cooperano con il Comune attraverso la promozione di attività culturali e che hanno chiesto di poter collaborare con la RAP e con il comando di polizia municipale, incontrando l’immediata disponibilità del sindaco Leoluca Orlando.

Così, dalla prossima settimana le associazioni avranno a disposizione un numero a cui segnalare eventuali criticità e contestualmente inviare le foto di eventuali ingombranti abbandonati riscontrati durante i loro percorsi utilizzando l’app Rap Palermo scaricabile da cellulare. Non solo: all’azienda di Igiene ambientale e a Reset che si occupa della manutenzione delle aiuole le associazioni, durante un incontro presso la Rap, hanno consegnato le mappe degli itinerari turistici maggiormente frequentati e il calendario degli scali crocieristici per il 2018 così da intervenire in maniera più precisa al mantenimento della pulizia delle strade, come già avviene per il percorso arabo normanno.

«Nonostante gli sforzi dell'amministrazione nel miglioramento del servizio di raccolta rifiuti – dice Corinna Scaletta presidente regionale di Federagit Confesercenti - nel centro storico si assiste ancora alla sgradevole abitudine di molti cittadini di conferire i rifiuti al di fuori degli orari consentiti e in luoghi non autorizzati. Le guide turistiche d’ora in poi avranno a disposizione un numero di telefono per segnalare tempestivamente eventuali emergenze rifiuti o la presenza di discariche abusive così che si possa intervenire in tempi rapidi».

Già avviata una collaborazione anche con il comando di polizia municipale sui temi che riguardano la sosta dei bus turistici. «Apprezziamo molto l’entusiasmo con cui la nostra proposta è stata accolta dal sindaco Leoluca Orlando, dal comandante della polizia municipale Gabriele Marchese e dal presidente della RAP Sergio Vizzini e ci auguriamo che si possa agire anche su altri temi quali il turismo accessibile, il rispetto della pedonalizzazione nei mercati storici e l’aumento dei controlli per scoraggiare l’esercizio abusivo della professione di guida turistica. Trovare una soluzione a tutte queste cose contribuisce a ottimizzare la programmazione turistica e ad offrire servizi migliori».

«La Rap - spiega il presidente Sergio Vizzini – è stata sempre sensibile agli itinerari storico monumentali turistici della città, prova ne sia che ha già attivato delle squadre dedicate per intervenire contro gli abbandoni accanto alle chiese ed ai monumenti facenti parte del percorso arabo normanno ed accoglie favorevolmente le proposte delle associazioni di categorie nel collaborare dando la disponibilità ad integrare i nostri itinerari con alcune vie proposte dalle guide turistiche». Gli fa eco il comandante della polizia municipale Gabriele Marchese che aggiunge: «La polizia municipale farà la sua parte agevolando tutte quelle iniziative atte a rendere il servizio più fruibile con particolare attenzione a reprimere i comportamenti e i conferimenti illeciti».