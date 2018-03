«Tutti gli atti sono praticamente pronti, manca solo la delibera di giunta regionale che si riunirà la prossima settimana. Ormai è questione di giorni». Dopo mesi segnati da tensioni e proteste, la proroga della cava di Carini, vitale per lo stabilimento Italcementi di Isola delle Femmine, nel Palermitano, sembra in dirittura di arrivo. La conferma arriva dagli uffici della Regione, dopo le rassicurazioni del presidente della Regione Nello Musumeci che la scorsa settimana ha annunciato la proroga dell’autorizzazione all’estrazione del materiale.

Una boccata d’ossigeno per i circa 250 operai, tra impresa e indotto che, dopo la convocazione in assessorato venerdì scorso, hanno sospeso lo stato di agitazione. Da tempo, infatti, il polo palermitano è stato al centro di un periodo di crisi, rientrato solo in parte dopo l’acquisizione da parte del colosso tedesco. In sospeso era rimasto il rinnovo della concessione per l’estrazione dalla miniera calcarea Pian dell’Aia, a Carini, che scadrà il 22 marzo prossimo. Il governo regionale, nel frattempo, ha accolto l'appello lanciato dalle organizzazioni dei lavoratori e maestranze, annunciando di voler prorogare la concessione.

Proprio in queste ore dalla Regione assicurano che si stanno completando tutti gli atti relativi all'iter per la proroga-deroga della concessione della cava e quello per l’estrazione. Manca solo la delibera di giunta che ormai si riunirà la prossima settimana. Da parte dei sindacati si registra un cauto ottimismo: «Mi auguro che la tanto auspicata proroga arrivi quanto prima - afferma il segretario Filca Cisl Palermo Trapani Paolo D'Anca - perché in cementeria l’ansia dei lavoratori fino a quel famoso giorno non cesserà. Speriamo come promesso che non ci siano intoppi e che si giunga nel più breve tempo possibile a una soluzione - conclude - che possa finalmente restituire serenità al comparto».