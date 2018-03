Il TMO – Teatro Mediterraneo Occupato presenta il workshop Atletica emotiva e intelligenza scenica - liberarsi nel gioco dell'arte a cura dell’attore Francesco Scianna che si terrà dal 12 al 16 marzo dalle 9.00 alle 14.00. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 7 marzo. Scopo del workshop è allenare il proprio strumento attoriale per scoprire il massimo delle potenzialità e sviluppare una recitazione vera, viva, libera, profonda, autentica, nel momento, unicamente personale.

Il seminario prevede un lavoro iniziale di rilassamento e riscaldamento, fisico e vocale, attraverso la respirazione. Danza nel cerchio per risvegliare il mondo emotivo, con l'obiettivo di prepararsi al lavoro sulle scene. Nella seconda fase saranno utilizzati degli steps, appartenenti alcuni al metodo Strasberg e altri al metodo Meisner, per scavare nel materiale delle scene in modo da calarsi in modo organico all’interno della realtà vissuta dal personaggio. Si farà un lavoro d’analisi per comprendere quali sono alcuni degli elementi fondamentali per abitare il personaggio: Bisogno – Desiderio – Ostacolo – Azione; Obiettivo del personaggio; Struttura della scena: incidente scatenante – crisi – climax – risoluzione; Esplorazione della scena e del personaggio usando diversi tratti della personalità e diversi stati emotivi.

Saranno fornite delle scene ai partecipanti, tratte da film cinematografici. Ogni coppia che si formerà, ne sceglierà una sulla quale lavorerà durante il seminario.

Le adesioni dei partecipanti dovranno pervenire via mail a info@tmopalermo.it entro il 7 marzo 2018. I selezionati saranno convocati per il saldo della quota d’iscrizione il 9 marzo 2018 presso il TMO. Il workshop si terrà presso il Teatro Mediterraneo Occupato di Palermo in Via Martin Luther King, 6, Padiglione 1, Fiera del Mediterraneo, Ingresso situato di fronte lo slargo per entrare in Favorita. Per info e prenotazioni inviare una mail a info@tmopalermo.it. Attore diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, continua il percorso di studi all’Actor Studio di New York e frequenta per diversi anni le classi tenute da Michael Margotta, Susan Batson, Doris Hicks e Juan Carlos Corazza, con i quali apprende il metodo Strasberg. Segue un periodo in cui affronta il metodo Meisner grazie all’incontro con Tom Radcliffe. Lavora in teatro, in cinema e in televisione, e partecipa ad alcune produzioni cinematografiche internazionali.