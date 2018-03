Un finto Matteo Salvini in tour per il Meridione a chiedere il voto ai terroni. L'iniziativa non è della Lega Nord, ma del movimento cittadino Avaaz, una rete nata nel 2007, che ha preso piede online e che si propone come obiettivo quello di «organizzare i cittadini di tutte le nazioni per ridurre la distanza tra il mondo che abbiamo e il mondo che la maggior parte delle persone, in ogni luogo del mondo, vorrebbe», come si legge sul loro portale web.

Il finto Salvini sarà a Palermo oggi a mezzogiorno a bordo di una decappottabile, pronta a fare il giro del capoluogo. A seguirlo nella sua campagna elettorale tre enormi manifesti affissi su dei camion vela 6x3 metri ispirati a quelli del film candidato all’Oscar Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Ognuno riporterà le frasi «Ho detto che puzzate. Ora voglio il vostro voto. Perché no, terroni?», con un richiamo al sito www.terroni-per-salvini.it.

L'appuntamento è al parcheggio del Foro Italico, all'altezza di villa Giulia. Qui gli attivisti di Avaaz spiegheranno alla stampa la loro iniziativa. Dopo l'incontro con giornalisti e curiosi, le vele si muoveranno alla volta della città, dal centro alle periferie. Il tour di "Salvini" è già partito ieri da Napoli. Obiettivo quello di spiegare agli elettorali «come possono usare il loro voto in modo strategico per impedire a partiti estremisti, Lega e Fratelli d'Italia, di arrivare al potere».