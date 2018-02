Raffica di multe alla Kalsa dopo i controlli di carabinieri, Nas, Nil, polizia municipale e militari del centro anticrimine natura. Nel mirino le attività commerciali del quartiere. C'è anche un uomo finito in manette, si tratta del gestore di una friggitoria in via Nicolò Cervello, che oltre a non avere i documenti in regola per la preparazione di cibi cotti e i certificati Haccp, aveva allacciato abusivamente i locali della propria attività alla corrente elettrica. Per l'uomo, M.D., palermitano classe '68, è stata formulata l'accusa di furto aggravato, adesso si trova ai domiciliari.

In un'altra friggitoria, in piazza Kalsa, sono stati trovati due lavoratori irregolari. Mancanza che è costata al titolare sanzioni per 38 mila euro, a cui si va ad aggiungere una multa da 6.700 euro per 26 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità. Multato anche il gestore di un banco di prodotti ortofrutticoli in via Torremuzza, che si affidava a un lavoratore irregolare e esponeva prodotti non tracciabili. Per il titolare sono scattate multe per 18 mila e 4.600 euro e il sequestro di 286 chili di prodotti ortofrutticoli e di undici litri di vino.

Nel corso del servizio sono stati controllati più di sessanta cittadini, ispezionati 50 veicoli ed elevate sanzioni al codice della strada per un ammontare di 3.890 euro.