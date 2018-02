Sono in totale quindici i grandi morosi che, complessivamente, devono al Comune circa un milione e mezzo di euro per canoni di locazione di immobili di proprietà comunale. Il dato arriva dall'amministrazione di Palazzo delle Aquile.

Il settore Risorse immobiliari, adesso, verificherà la regolarità dei contratti e il pagamento dei canoni di locazione e concessione, prevedendo la rateizzazione del debito in massimo cinque anni. Per le somme superiori a 25 mila euro di debito il Comune chiederà la stipula di una polizza fideiussoria a garanzia del credito, cioè un contratto con cui una compagnia assicurativa si assume la propria responsabilità nei confronti di un creditore per un importo stabilito.

In casi di mancata regolarizzazione delle posizioni debitorie, invece, si procederà allo sgombero forzato degli immobili, che quindi rientreranno nella piena disponibilità del Comune, oltre al recupero delle somme dovute. I locali saranno poi nuovamente messi all'asta per essere affittati. Proprio quello che sta accadendo in queste ore allo storico bar Lincoln di piazza Giulio Cesare, liberato oggi dal titolare, che da tempo ormai non era più in grado di pagare l'affitto dell'immobile.