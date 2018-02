Nessuna ogiva, vale a dire la punta del proiettile, è stata trovata nell'auto della troupe di Striscia la Notizia. A dirlo i carabinieri della compagnia san Lorenzo, che hanno effettuato un controllo sull'Audi blindata che ieri pomeriggio è stata assalita da alcuni abitanti dello Zen 2 di Palermo. Ciò vuol dire che i militari non confermano a momento che contro gli esponenti del programma satirico Mediaset sia stato esploso un colpo di carabina. L'auto è stata ispezionata in ogni parte, ma non c'era alcuna traccia del colpo d'arma da fuoco, come sostenuto dagli stessi inviati della trasmissione di Canale 5. In ogni caso proseguono le verifiche anche sul video girato dalla troupe televisiva per individuare i responsabili dei danneggiamenti, quelli sì certi, che riguardano il lancio di sassi e di un blocco di cemento sull'auto.

E alla troupe di Striscia arriva la solidarietà della Cgil. «Sullo Zen deve continuare l'opera di riqualificazione - dichiara il segretario della Cgil Palermo Enzo Campo -. E le istituzioni devono investire per creare occasioni di impiego e posti di lavoro, unico modo per smantellare lo spaccio di droga che è una realtà sempre più estesa e preoccupante in tutti i quartieri di periferia. Va supportato il lavoro delle associazioni, che stanno svolgendo un ruolo fondamentale e che non possono essere in alcun modo lasciate sole a sobbarcarsi un compito silenzioso di riscatto sociale, portato avanti con la gente del quartiere. Serve un intervento costante delle forze dell'ordine e delle istituzioni per un controllo del territorio e per porre, con investimenti per la crescita e l'occupazione, un argine allo stato di disagio sul quale si innesta la crescita delle attività illegali e criminali».

Mentre da ieri sera in città il dibattito si è spostato sull'opportunità di un'azione così plateale in un quartiere certamente difficile come è lo Zen 2. La guerra agli spacciatori dichiarata dall'inviato Vittorio Brumotti, in un modo così plateale come le urla al megafono rivolte agli spacciatori, era già costata allo stesso analoga sorte al quartiere Scampia, a Napoli. «La vera solidarietà - scrive Andrea Tuttoilmondo, presidente regionale dell'Unione Nazionale Cronisti Italiani - dovrebbe andare alle forze dell’ordine intervenute ieri in una situazione di tensione innescata dal gesto quantomeno poco accorto, e sicuramente che nulla ha a che vedere con il giornalismo, da parte di un uomo di spettacolo. E degenerata facilmente per il contesto in cui è avvenuta. Quelle stesse forze dell’ordine impegnate quotidianamente nelle azioni di contrasto allo spaccio di droga allo Zen, e che puntualmente resocontano con le loro note questa attività, proprio per far in modo (con buona pace di un Brumotti qualunque) che la realtà difficile di quel quartiere sia nota». Un concetto, quello della voglia di riscatto del quartiere, che Tuttoilmondo ribadisce con forza. «La vera solidarietà - continua il cronista - dovrebbe andare a quelle persone che ogni giorno con una ostinazione che a volte sa di straordinaria follia, alzano il culo dalla sedia, prendono la propria macchina scassata e vanno da quei ragazzini dello Zen a raccontargli che i confini del mondo non finiscono in via Costante Girardengo».