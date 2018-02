Dopo la battuta d’arresto in casa contro Agatirno, torna a vincere l’Eagles Palermo di coach Priulla. Al PalaDallaChiesa, i biancorossi hanno superato l’Orsa Barcellona con il punteggio di 91-64 nel match valevole per la penultima giornata di regular season.

Ottimo avvio dei palermitani con Vranjkovic e Bruno che trovano punti importanti in penetrazione. Gli ospiti rispondono con Cortina e Stakic e la gara appare abbastanza equilibrata almeno fino a pochi minuti dalla prima sirena, quando i palermitani trovano il primo strappo, 26-20. La squadra di coach Priulla offre un’ottima intensità difensiva, ma non riesce a contenere le giocate di Stakic, anche se tre bombe di fila di Listwon permettono ai biancorossi di restare avanti e allungare sul 49-40 all’intervallo lungo.

Al rientro sul parquet i biancorossi vogliono chiudere il match in anticipo. Capitan Dragna mette dentro tre triple, imitato poco dopo da Tagliareni e Levron. Barcellona è poco cattiva in fase realizzativa e alla terza sirena il tabellone recita 73-51. L’ultimo quarto è utile soltanto a fini statistici: la squadra di casa gestisce il vantaggio ma continua anche a macinare gioco. Per gli ospiti, Mustacchio, De Simone e Stakic sono gli ultimi a mollare, ma non basta. I biancorossi così conquistano la diciassettesima vittoria stagionale e sabato prossimo chiuderanno la stagione regolare in casa del Cus Catania.

Eagles Basket Palermo-Orsa Barcellona 91-64

Parziali: 26-20, 23-20, 24-11, 18-13

Eagles: Ranalli 4, Levron 14, Rappa, Listwon 13, Bruno 8, Vranjkovič 29, Tagliareni 5, Palmisano, Dragna 18. All. Priulla

Orsa: Salvatico 7, Mustacchio 9, Biondo 1, Stakic 14, Vavoli 13, De Simone 5, Barbagallo 5, Cortina 8, Duranovic 2. All. Baldaro

Arbitri: Licari e Tartamella