Dura stangata a un bar di Cinisi. Durante i controlli della polizia, infatti, nel locale, che già ospitava quattro slot machines legalmente collegate alla rete dei monopoli di Stato e altrettante scollegate, prive dei nullaosta previsti per legge e con le schede interne manomesse, aggirando così il controllo su incassi e vincite.

Questo ha causato una somma di sanzioni per il bar che sfiorano i 900mila euro. Una multa da 832mila euro per l'evasione delle tasse in base a un calcolo che ha stimato il 19 per cento del guadagno medio fruttato dagli apparecchi nell'arco di un anno; una da 27mila euro per la mancanza del nulla osta e un'altra 6.666 euro per il mancato collegamento alla rete telematica.