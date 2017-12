Era riverso a terra in una pozza di sangue. È stato ritrovato così il 76enne Giuseppe D'Arpa. Uno scenario che lascia intuire, al momento, che l'uomo che abitava nell'appartamento in via Demetrio Camarda, zona Zisa, dov'è stato ritrovato senza vita, potrebbe essere stato vittima di una violenta aggressione.

Il cadavere è stato scoperto nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri, che adesso stanno indagando sull'episodio. A chiedere aiuto sarebbe stata una donna, allarmata dal fatto che non riusciva a mettersi in contatto in nessun modo con la vittima. A intervenire sulla scena del crimine per gli accertamenti di rito sono stati i militari della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Palermo.

Sulla porta dell'appartamento non ci sarebbero segni di effrazione. Il pensionato ritrovato cadavere potrebbe quindi aver aperto al suo aggressore. I militari hanno interrogato questa notte i parenti dell'uomo e i condomini dello stabile. Al momento, a fornire spunti importanti è stato solo il cadavere, che mostra segni di aggressione.