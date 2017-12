Scoppia la ressa in un supermercato di Palermo per l’acquisto di alcuni pandori Bauli in offerta. Le immagini - riprese da una videocamera di sorveglianza e che stanno diventando virale sui social - mostrano la scena dell’assalto ai prodotti scontati, probabilmente a ridosso delle festività natalizie. In una manciata di secondi, una decina di clienti si avventano sui pandori travolgendo l’espositore in cartone che viene letteralmente fatto a pezzi.

Alcuni clienti riescono a portare via anche più di un pandoro a testa mentre altri, invece, rimangono a bocca asciutta e si allontanano sconsolati. Il siparietto dura poco meno di due minuti e, dopo il caos, tutto torna alla normalità. Il video probabilmente è stato condiviso da un dipendente del punto vendita: le immagini, infatti, sono state riprese da un monitor della sicurezza del supermercato.