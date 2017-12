Scongiurata l’emergenza rifiuti a Palermo nel periodo delle festività natalizie. Per il presidente del collegio sindacale della Rap Sergio Vizzini, infatti, il piano dei servizi predisposto dall'azienda, maturato in condivisione con i sindacati, nonché i preventivi accordi con le officine per sopperire alle eventuali avarie dei mezzi aziendali, ha fatto sì che si riuscisse a garantire le attività di pulizia della città durante il ponte.

«È stata scongiurata l’emergenza rifiuti in città» ribadisce Vizzini, anche in considerazione della concomitanza di vari fattori come i noti problemi della discarica di Bellolampo - con la sesta vasca ormai in esaurimento e l’incognita legata ai tempi di realizzazione della nuova -, il prolungamento del periodo delle festività, e il fisiologico surplus di produzione dei rifiuti, tipico di queste giornate (raccolto un quantitativo di rifiuti superiore alla quotidianità di 800 tonnellate con picchi di mille) e considerato altresì la rotazione degli operatori almeno del 50 per cento per ogni turno di raccolta.

«A questo proposito - continua il presidente del collegio sindacale - desidero ringraziare tutto il personale che si è prodigato nel raggiungimento degli obiettivi auspicati. Le sporadiche postazioni di rifiuti ancora presenti in città saranno prontamente recuperate entro la giornata odierna. Naturalmente siamo soltanto a metà dell’opera - aggiunge - poiché la Rap dovrà ancora misurarsi con le attività da porre in essere in occasione delle festività di questo fine settimana». Anche il sindaco Leoluca Orlando ha espresso apprezzamento per l’impegno degli operatori della Rap cui rivolge invito «a proseguire con costante dedizione e attenzione facendo appello alla collaborazione dei cittadini, essendo inaccettabile che la inciviltà di taluni mortifichi spesso il lavoro degli operatori della Rap e l’intera cittadinanza».

Il tema dei rifiuti, tuttavia, rimane assai caldo vista l’incertezza che avvolge la durata in vita della discarica di Bellolampo, ormai praticamente satura, un punto su cui l’opposizione insiste da tempo per un confronto franco con la maggioranza: «A differenza dell’ottimismo dell’assessore Marino e del presidente Vizzini, sono preoccupato» afferma il consigiliere del M5s a Sala delle Lapidi Tony Randazzo che, pur ringraziando il «lodevole l’impegno degli operatori Rap che dimostrano senso di responsabilità e amore verso la città», prevede un 2018 nel segno della «sofferenza».

«Si annuncia un anno difficilissimo per Palermo che dovrà fronteggiare la grave emergenza senza discarica, e senza aver posto in essere un piano di interventi coerente ed efficace a fare decollare finalmente la raccolta differenziata in questa città - prosegue il consigliere pentastellato - Ho chiesto la convocazione in consiglio dell’assessore Nicotri, Riolo Marino qualche settimana fa, ma nulla. Sia i consiglieri comunali che la giunta sembrano volere evitare l’argomento. Domani - conclude - chiederò al consiglio nuovamente di interessarsi alla questione e convocare urgentemente gli assessori al ramo».