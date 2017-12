Un regalo di Natale sicuramente apprezzato, quello fatto agli abitanti della provincia di Palermo dalla Città Metropolitana, che autorizza l’impiego di circa 2,2 milioni di euro per eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, scuole ed edifici di competenza di Palazzo Comitini.

L’elenco, pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’ente intermedio comprende una trentina di interventi: «Nelle ultime settimane – spiega il segretario generale della Città Metropolitana, Salvatore Currao - sul bilancio dell’Ente sono stati effettuati impegni finanziari per complessivi € 2.242.961,10 naturalmente concordati con i Sindaci e l’ufficio tecnico della Città Metropolitana di Palermo che ha operato in costante collaborazione con gli uffici tecnici dei Comuni».

Tra le opere programmate, 6 sono relative a strutture di proprietà della ex Provincia. Nel capoluogo sono stati approvati i progetti esecutivi per riparazioni urgenti ad un solaio della Questura (12mila euro), per il risanamento delle strutture in cemento armato dell’istituto tecnico Pareto (51mila euro), per elettropompe di sollevamento nel liceo classico Meli (25.500 euro), per il rifacimento dell'impianto di smaltimento delle acque piovane del liceo Artistico Guttuso (51mila euro). In provincia la progettazione esecutiva riguarda invece la manutenzione delle coperture del lucernario dell'Ipsia D'Aquisto di Bagheria (95mila euro), e la manutenzione straordinaria dell'Istituto d’istruzione superiore Tedaldi di Castelbuono (25mila euro).

Ma il grosso dello stanziamento è relativo al capitolo della viabilità intercomunale, con interventi volti alla manutenzione di strade provinciali. I lavori più ingenti – economicamente parlando – riguarderanno la Provinciale n°47 (Di Giammartino), dove 600mila euro andranno alla manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. n°46. Ci sono poi assegnazioni di opere per 100mila euro cadauna relative alle perizie necessarie al recupero conservativo delle arcate del ponte sul fiume Jato (Strada Intercomunale n°22 "Trappeto-Balestrate"), e alla riparazione del tratto in frana della strada ex Cons. 55 "Di collegamento Lago Garcia". Di poco inferiori le somme destinate alle perizie sulla Provinciale n°9 Delle Madonie per lavori urgenti riguardanti la ripresa di tratti saltuari del piano viabile (99.950 euro), sulla Provinciale n°54 Di Piano Battaglia (99.950 euro), e sulla Provinciale n°4 Di Portella Di Poira per la riparazione di tratti franati (90mila euro).

Inoltre i cantieri saranno avviati dopo l’appalto delle relative gare anche sulle Strade Provinciali n° 2 "Di Fellamonica”, n°18 Di Ponte Murana, n°43 Di Cimmarita, n°89 Di Poggio San Francesco, n°5 bis Di Piana, n°3 Di Carini, sull’x Consortile n°22 Di Serra del Monaco, e sulla Strada Regionale n°19 Di Santa Caterina. Lavori pure nelle strade dei comprensori dell’Alto e del Basso Corleonese, del Partinicese, di Alte e Basse Madonie, dell’Imerese, e del Lercarese.

«È fondamentale – osserva Leoluca Orlando, Sindaco della Città Metropolitana - l’importanza di questi interventi per assicurare servizi essenziali per il territorio Metropolitano di Palermo, realizzati malgrado le limitate risorse finanziare, dovute al prelievo forzoso dello Stato sul bilancio, e agli insufficienti trasferimenti della Regione Siciliana agli Enti che in questi ultimi anni hanno investito Città Metropolitane e Liberi Consorzi».