Due palermitani, S.B., 70 anni e D.M., 27 anni, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di detenzione di droga per spaccio, furto di energia elettrica e detenzione di banconote falsificate. Durante un controllo a piazza Marina, infatti, gli agentti hanno trovato all’interno del sottosella del ciclomotore guidato dal 70enne due panetti di hashish, del peso di quasi 200 grammi. Insospettiti, i poliziotti hanno perquisito anche la sua abitazione, in zona Sant’Erasmo, al cui interno era già presente il giovane. Qui, grazie anche al fiuto del cane antidroga Asko, occultata nella dispensa della cucina, è stata trovata altra sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi e pronta per lo smercio.

Durante le operazioni l’anziano, fingendo un malore, ha cercato di gettare nel water tre dosi confezionate di droga, ma la sostanza stupefacente è stata recuperata. All’interno dell’appartamento, sono stati ritrovati una bilancia elettronica, un coltello con residui di hashish sulla lama, e 97 banconote da 20 euro ciascuna, palesemente contraffatte e tutte con identico numero seriale. L’intera abitazione in questione era, inoltre, alimentata da corrente elettrica con un allaccio abusivo alla rete pubblica.