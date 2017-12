Introdurre la figura di un assistente sociale nelle circoscrizioni per ridurre i tempi dell'assegnazione del reddito di inclusione erogato con la carta Rei. Questa la proposta che arriva da Salvatore Imperiale, consigliere della prima circoscrizione e presidente della commissione attività sociali.

Secondo Imperiale la misura sarebbe a costo zero perché basterebbe distaccare il personale necessario per potenziare i servizi in una zona della città in cui sono moltissime le persone che presentano la domanda per accedere al beneficio economico. Questo quindi sarebbe un modo per accorciare ancora i tempi dei pagamenti a cadenza mensile che si iscrivono in un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà che colpisce sempre più cittadini.

Il provvedimento è predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. Sull'argomento l'assessore alla Cittadinanza Solidale Giuseppe Mattina riferisce che si tratta di due fasi distinte che passano dall'approvazione o meno dell'Inps. Un passaggio propedeutico all'assegnazione del reddito che spetta comunque per 18 mesi dal momento che l'ente accerta che se ne ha diritto: «Capisco la necessità di potenziare i servizi nelle circoscrizioni - afferma Mattina - cosa che abbiamo fatto e continueremo a fare a partire da gennaio ma i due momenti, quello della raccolta delle domande e quello del colloquio e della realizzazione del progetto con l'assistente sociale, sono due fasi distinte. A proposito del Sia (sostegno per l'inclusione attiva ndr), ad esempio, sono pervenute 18mila domande e solo alla metà delle persone poi in effetti spettava il contributo».