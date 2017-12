Una rigenerazione urbana e rurale molto ampia, che va da Palermo ai Monti Sicani. Si tratta di VerdeMente, il progetto finanziato da Fondazione con il Sud che verrà presentato venerdì 29 dicembre alle ore 16 presso La Casa della Cooperazione, in via Ponte di Mare a Palermo.

Sono molte le associazioni dell'hinterland che si sono costituite in rete, e sono molte le aree di intervento: si va dal Parco del Sosio - compreso tra Prizzi e Palazzo Adriano - al parco urbano di Valledolmo fino ad arrivare al giardino urbano in zona Zisa, a Palermo. Nelle parole di Francesco Lambri, presidente dell'associazione di volontariato che è alla guida del progetto, si tratta di «un’azione di scambio e di arricchimento reciproco tra mondo rurale e mondo urbano, uniti dal comune interesse di stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale del rispetto e dell’uso consapevole del territorio. L’elemento fondamentale per la conservazione dei suoi equilibri si avrà attraverso un processo di riappropriazione degli spazi che abbia il fine ultimo di generare benefici inclusivi e sostenere l’inserimento socio culturale e ove possibile, lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di emarginazione».

Sono moltissimi gli scopi e le modalità dell'intervento: campi estivi e campi di lavoro, acquatrekking, percorsi di arteterapia e psicoespressività, percorsi enogastronomici, fattoria didattica, cinema all'aperto. E ci sarà spazio anche per interventi assistiti con animali (al Parco del Sosio e alla Zisa), utilizzando le asine come elementi di base dell'onoterapia.