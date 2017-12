«Palermo resterà senza discarica per circa 12 mesi». A lanciare l’allarme sono i consiglieri del M5s che accendono i riflettori su Bellolampo, da tempo in esaurimento mentre ancora non si conoscono i tempi di realizzazione della nuova vasca. Per i pentastellati, infatti, non vi è ancora nessuna certezza: «La copertura finanziaria del progetto, un importo complessivo di circa 28 milioni, seppur inserito nel piano triennale per circa 31 milioni è privo di finanziamento - avverte Tony Randazzo, consigliere del M5s - La Rap ha chiesto il finanziamento dell'opera alla Regione ed è in attesa di riscontro».

Intanto, a seguito di una specifica prescrizione contemplata per l'ottenimento del giudizio Via, è stato affidato al Dipartimento Scienza della Terra e del Mare dell'Università di Palermo le attività di indagine e di consulenza mirate sulla faglia presunta che interessa l'area di sedime della futura VII vasca. Tale analisi servirà oltre che a riprendere l'iter autorizzativo anche a stabilire se la faglia è attiva o meno. «Nel frattempo la VI vasca fra qualche settimana sarà satura - ribadisce Randazzo - Serviranno circa 25 milioni per il trasporto e smaltimento dei rifiuti trattati dal TMB ipotizzando la probabile destinazione nelle discariche catanesi, Oikos e Sicula Trasporti».

«Per la città di Palermo la chiusura di Bellolampo sia finalmente l'occasione per incrementare la differenziata: in assenza di una gestione discarico-centrica l'amministrazione di questa città deve trovare la forza e la determinazione per attuare una serie di interventi di prevenzione, riduzione e riciclo dei rifiuti urbani. Come Movimento 5 Stelle - conclude Randazzo - chiediamo l'immediata realizzazione di centri comunali di raccolta e degli ispettori ambientali, ed inoltre, anziché destinare 30 milioni per la discarica perché non chiedere degli interventi per la realizzazione di impianti di riciclo e l’estensione del porta a porta».