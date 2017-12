Sarà un Natale all’insegna dell’arte e della solidarietà quello che attende i palermitani. Da un lato il Comune e la Soprintendenza ai Beni culturali hanno trovato un’intesa per mantenere il più possibile aperti monumenti e musei, dall’altro sono diverse le iniziative in favore dei più bisognosi.

Per il periodo delle festività natalizie, infatti, numerosi i siti culturali comunali che resteranno aperti al pubblico. Si comincia con la Galleria d'arte Moderna che lascerà le porte aperte anche il 25, 26 dicembre 2017 e l'1 gennaio 2018. Il giorno di Capodanno, ad accogliere turisti e visitatori saranno il padiglione della Zac e l’Ecomuseo. Dalle ore 9:30 alle ore 17:30 di oggi, invece, sarà possibile ammirare lo Spasimo che rimarrà aperto anche il 25 dicembre, dalle ore 9:30 alle ore 14, e il 31 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 14 e, infine, il primo dell'anno dalle ore 9:30 alle ore 17:30.

Porte aperte anche ai Cantieri Culturali della Zisa il 25 e il 26 dicembre dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30. Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Cultura Andrea Cusumano hanno ringraziato tutti i dipendenti comunali impegnati «che mostrano così grande sensibilità ed attenzione, cogliendo l'importanza che gli spazi e le attività culturali rivestono per la nostra città e il suo sviluppo».

Tanti anche i tesori resi disponibili dalla Soprintedenza e, per l’occasione, sono stati modificati gli orari di visita. Si comincia con il Villino Florio che resterà aperto dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 13.30, comprese domeniche e festivi. La Casina Cinese, invece, sarà aperta dalle 9 alle 19 e le domeniche e i festivi dalle 9 alle 13.30. Palazzo Ajutamicristo sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30, il martedì e il sabato dalle 9 alle 18.30, la domenica e i festivi dalle 9 alle 13.30. l’ex Convento della Magione in occasione della mostra fotografica, sarà aperto dal lunedì al sabat dalle 9 alle 13.30, oggi e il 31 dicembre 2017 e domenica 7 gennaio 2018 sempre dalle 9 alle 13.30.

Ma in questo periodo si attivano maggiormente anche le associazioni, i volontari e le parrocchie per rendere più lieti questi giorni di festa anche per coloro che vivono con gradi disagi economici. E anche questo 25 dicembre i volontari della Caritas Diocesana prepareranno il tradizionale pranzo di Natale per 250 poveri e bisognosi della città, che su turni (alle 12 e alle 13) ospiteranno nel centro di San Carlo e Santa Rosalia. Quest'anno a donare tutti gli ingredienti per il menù sarà Lidl Italia, la catena di supermercati della grande distribuzione, che ha offerto alla Caritas di Palermo i prodotti necessari ad imbandire la tavola del pranzo di Natale, dall’antipasto al dolce.

«Ogni giorno la Caritas ospita fratelli meno fortunati, bisognosi del nostro aiuto, ma anche di amicizia, relazione, fraternità, condivisione - afferma il Vice Direttore della Caritas diocesana di Palermo Mario Sedia - Ringraziamo Lidl Italia per la sensibilità e l'attenzione che quest'anno ha voluto rivolgere alla mensa della Caritas diocesana di Palermo nel giorno del Santo Natale, offrendo il pranzo per 250 persone». Oggi, invece, pranzo per altri 250 poveri in Cattedrale con la partecipazione dell’arcivescovo monsignor Corrado Lorefice. Nel pomeriggio Lorefice celebrerà la messa anche alla Missione Speranza e Carità in via Decollati, mentre alle 22.30 in Cattedrale presiederà la veglia di Natale. Domani alle 9, infine, Lorefice sarà con i giovani del Malaspina e alle 11 presiederà il solenne pontificale in Cattedrale.

Ai Natale, anche la Comunità di Sant’Egidio organizza un pranzo per oltre 600 poveri della città. I pasti si svolgeranno domani nelle chiesa di Santa Lucia - Badia del Monte in via Ruggero Settimo e nella chiesa di Santa Maria di Gesù al Capo.